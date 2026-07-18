Arnaques aux concours d’entrée : Le CFJ promet des poursuites contre les escrocs qui ciblent les candidats

Le Centre de Formation judiciaire (CFJ) met en garde les candidats contre des tentatives d'escroquerie orchestrées sur les réseaux sociaux par un individu se faisant passer pour un intermédiaire habilité à faciliter les inscriptions ou la préparation aux concours d'entrée.



« Un individu malveillant utilise les réseaux sociaux pour solliciter et collecter des fonds auprès de candidats aux concours d'entrée du CFJ, sous prétexte de faciliter leur inscription ou leur préparation auxdits concours », dénonce dans un communiqué, son directeur général, Souleymane Teliko.



Le CFJ condamne fermement ces « agissements et dégage toute responsabilité quant aux conséquences de ces pratiques frauduleuses ».



Le Centre rappelle également les règles officielles encadrant les inscriptions. « Aucune personne physique n'a été mandatée pour percevoir, au nom et pour le compte du CFJ, des frais liés aux inscriptions ou à la préparation aux concours d'entrée. »



Il souligne que les « inscriptions aux concours d'entrée du CFJ s'effectuent exclusivement en ligne, via le site officiel du Centre, et ce jusqu'au 31 juillet 2026 ».



De même, le communiqué rappelle que le « paiement des frais d'inscription s'effectue exclusivement via la plateforme d'inscription en ligne ».



Le Centre avertit enfin qu'il n'exclut pas des poursuites contre les auteurs de ces manœuvres. « Le CFJ se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne impliquée dans ces pratiques frauduleuses ».



L'institution appelle enfin les candidats à la plus grande vigilance et les invite à signaler sans délai toute tentative d'arnaque dont ils pourraient être victimes ou témoins.