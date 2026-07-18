Le Sénégal porte sa vision d'une gouvernance souveraine de l'eau au Forum africain de N'Djamena

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dieye, a représenté le président Bassirou Diomaye Faye au Forum africain de l'eau « De la vision à l'action », qui s'est tenu les 15 et 16 juillet 2026 à N'Djamena, au Tchad. Cet événement majeur était coorganisé par la République du Tchad et le Groupe de la Banque mondiale.



Selon un communiqué du ministère, Cheikh Tidiane Dieye a présenté, lors du segment ministériel de haut niveau, la vision du Sénégal pour une gouvernance moderne, souveraine et durable des ressources en eau. Il a notamment mis en lumière les réformes structurantes engagées par le Gouvernement du Sénégal à travers le Pacte national de l'Eau, le Compact Eau du Sénégal, le Grand Projet de Transfert d'Eau du Lac de Guiers, ainsi que les réformes institutionnelles destinées à renforcer durablement la sécurité hydrique du Sénégal .



En sa qualité de Président en exercice du Conseil des Ministres Africains chargés de l'Eau (AMCOW), le ministre a prononcé l'allocution de clôture du Forum. À cette occasion, il a appelé à une mobilisation collective du continent afin que l'Afrique parle d'une seule voix lors de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026, que le Sénégal coorganisera avec les Émirats arabes unis à Abou Dhabi.



La mission a également donné lieu à des échanges de haut niveau avec le président de la République du Tchad, ainsi qu'à plusieurs rencontres bilatérales avec le Groupe de la Banque mondiale et les ministres des pays partageant le Bassin aquifère sénégalo-mauritanien (BASM). “Ces concertations ont permis de renforcer les partenariats stratégiques, d'accélérer la mobilisation des investissements en faveur du secteur de l'eau et de poursuivre la préparation des grandes échéances internationales”, renseigne le communiqué.



Cette participation illustre le rôle croissant du Sénégal dans les dynamiques africaines et internationales de l'eau, conclut la note.