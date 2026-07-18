Intelligence artificielle : le Sénégal devient membre fondateur de l'Organisation mondiale de coopération sur l'IA

En marge de la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle (WAIC) et en prélude à la réunion consacrée à la gouvernance mondiale de l’IA, le Sénégal a signé, le 16 juillet 2026, l’accord portant création de l’Organisation mondiale de la coopération sur l’intelligence artificielle, selon un communiqué ministre des Télécommunications et du Numérique.



Représenté par le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf, le Sénégal rejoint ainsi les 29 États fondateurs de cette nouvelle organisation internationale, créée pour renforcer la coopération entre les États face aux défis posés par le développement rapide de l’intelligence artificielle.



La cérémonie officielle de signature, présidée par le président chinois Xi Jinping, s’est tenue à Shanghai, où sera également installé le siège de cette nouvelle institution.



Cette organisation a pour mission de promouvoir une gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle fondée sur la coopération internationale et le développement responsable des technologies numériques.



Parmi ses principaux objectifs figurent :

placer l’humain au cœur du développement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle au service du bien commun ;



renforcer la coopération internationale et favoriser un environnement inclusif en matière d’IA ;

réduire la fracture numérique liée à l’intelligence artificielle et améliorer l’accès aux nouvelles technologies ;



prévenir et gérer collectivement les risques liés à l’IA, tout en promouvant une intelligence artificielle sécurisée, éthique, fiable et responsable.



Par cette adhésion, le Sénégal réaffirme son ambition de jouer un rôle actif dans le multilatéralisme numérique et dans la mise en place d’une gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle.