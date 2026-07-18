Grand Yoff : un récidiviste arrêté après avoir escroqué 158 100 FCFA à un commerçant via mobile Money

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a déféré au parquet, mardi 14 juillet 2026, un individu poursuivi pour escroquerie, accès, maintien et retrait frauduleux dans un système informatique, et vol de numéraire.



Selon la Police nationale, l'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 10 juillet 2026 par un commerçant. Ce dernier a expliqué avoir été approché par un client pour l'achat de mouchoirs et de menthe d'une valeur de 200 FCFA. Au moment du règlement, le suspect a demandé à payer via l'application mobile money. Prétextant une absence de connexion Internet, il a manipulé le commerçant pour obtenir son code d'accès, puis a scanné son QR code. Au lieu de régler les 200 FCFA dus, il a frauduleusement transféré la somme de 158 100 F CFA vers son propre compte.



La même source renseigne que les investigations techniques menées par les enquêteurs ont permis de confirmer la transaction frauduleuse et de localiser le suspect aux abords de l'immeuble Pentola, où il a été immédiatement interpellé.



Lors de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu sans détour les faits. Pour se justifier, il a invoqué une obligation pressante de versement d'argent. Il a par ailleurs avoué utiliser régulièrement ce même procédé pour spolier d'autres marchands ambulants.



Les antécédents judiciaires du suspect révèlent qu'il s'agit d'un récidiviste. Il avait déjà été déféré pour des faits identiques en 2025 par un autre service de police, ce qui lui avait valu une peine de trois (03) mois de prison ferme.



Entendus par les enquêteurs, les membres de sa famille ont confirmé ses habitudes délictueuses, confiant avoir déjà dû, à deux reprises, rembourser de précédentes victimes pour lui éviter la prison suite à des interpellations antérieures.



À l’issue de la procédure de garde à vue, le suspect a de nouveau été présenté devant les autorités judiciaires.