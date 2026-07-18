Mbappé dépasse Messi et entre dans l'histoire de la Coupe du monde

Kylian Mbappé continue d'écrire sa légende. À l'issue de son troisième Mondial, le capitaine de l'équipe de France est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde.



Auteur de ses 21e et 22e buts en Coupe du monde face à l'Angleterre en match pour la troisième place, ce samedi 18 juillet à Miami, l'attaquant français a dépassé l'Argentin Lionel Messi au sommet du classement historique des buteurs de la compétition.



Avec 10 réalisations au cours de cette édition 2026, Mbappé signe également une performance inédite au 21e siècle. Aucun joueur n'avait atteint un tel total dans une même Coupe du monde depuis Gerd Müller, auteur de dix buts lors du Mondial 1970.



Lionel Messi, qui compte 20 buts en Coupe du monde avant la finale, aura toutefois l'occasion de revenir à hauteur de Mbappé lors de l'ultime rencontre face à l'Espagne, prévue ce dimanche à 19h00 GMT.