Israël annonce la mise en œuvre des «zones-pilotes» dans le sud du Liban, scepticisme à Beyrouth

Alors que les négociations entre l'Iran et les États-Unis sont au point mort et que les frappes ont repris, la situation évolue un peu au Liban. L’armée israélienne prévoit de se retirer de deux localités, dans le cadre de la mise en œuvre du projet des « zones-pilotes », qui seraient placées sous le contrôle des Forces armées libanaises. Zaoutar al-Charkiyé et Zaoutar al-Gharbiyé sont situées sur la rive nord du fleuve Litani, c’est-à-dire à l’extérieur de la zone tampon établie par Israël.

RFI

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