Arraisonnement » du navire << MOUROUFIE AN 1716 »: la DPSP interpelle le président, Moustapha MANCADIANG

Dans une note en date de ce lundi 24 février, adressée à Moustapha MANCADIANG, Président du GIE MAME et PARTENAIRES Port de Ziguinchor, la Direction de la de la protection et de la surveillance des pêches (DPSP) révèle la « Notification d'arraisonnement » du navire << MOUROUFIE AN 1716 ».



La note stipule que le navire MOUROUFIE AN 1716 dont la consignation est assurée par le M. Mancandiang est arraisonné depuis le 23 février 2025, par la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP), pour non-respect de l'arrêté 024075 du 03 juillet 2023, fixant la liste des ports sénégalais pouvant accueillir les navires de pêche étrangers et inobservation de la demande préalable d'entrée au port.



Par ailleurs, indique la note, « cette dernière infraction de pêche contrevient aux dispositions réglementaires suivantes :

Article 127, alinéa e du code de la pêche de la loi 2015 et;

• Articles 2 et 3 de l'arrêté nº 024741, du 17 juillet 2023, fixant les conditions préalables d'autorisation d'entrée au port, les navires de pêche industrielle sénégalais ou étrangers ».



A cet effet, la DPSP demande Moustapha MANCADIANG, de se rapprocher d leur direction pour le dépôt d'un chèque de caution d'un montant de huit millions (8.000.000) de francs CFA, représentant le maximum de l'amende prévue. Il est prévu également la consignation des captures, en attendant la tenue de la réunion de la Commission Consultative des Infractions de Pêche (CCIP).



Le document ajoute aussi que « le navire est interdit d'appareiller jusqu'à ce que les investigations nécessaires menées en collaboration avec l'État du pavillon soient achevées ».