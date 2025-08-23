Arrestation d’Hamidou Djiba : une interpellation menée en toute discrétion par la SR

Selon des informations, l’opération, menée dans la plus grande discrétion, s’est déroulée sans incident. Une fois appréhendé, Mangoukouro a été placé sous escorte renforcée et conduit directement à Dakar. Il a ensuite été remis aux enquêteurs de la SR de Colobane, unité d’élite de la gendarmerie nationale.

Pour l’heure, les motifs de l’arrestation d’Hamidou Djiba n’ont pas encore été précisés.

Du nouveau concernant l’arrestation d’Hamidou Djiba. C’est dans une ville stratégique du Sud que les éléments de la Section de Recherches (SR) ont procédé, avec précision et sang-froid, à l’interpellation du porte-parole de l’aile politique du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC), connu sous le nom de Mangoukouro.