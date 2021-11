Arrestation de Barth-Sonko et Gacko : Khalifa Sall durcit le ton et appelle à la "résistance"

"J'invite au nom de la coalition Yewwi Askan Wi les Sénégalaises et les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise et les femmes sénégalaises à se lever pour protéger la démocratie". Ces mots sont sortis de la bouche du leader de Taxawu Dakar, membre de ladite coalition, Khalifa Ababacar Sall, après avoir été informé que ses camardes Sonko, Barthélémy Dias et Malick Gackou ont reçu la notification de leur arrestation. Pourtant c'est ce même Khalifa Sall qui, après avoir entretenu avec les autorités policières, avait appelé au calme et avait donné des assurances comme quoi ses camardes de coalition allaient être libérés incessamment.



Face à la presse ce mercredi, Khalifa Sall qui dit avoir bien peser ses mots, rappelle à la population sénégalaise que "protéger la démocratie, c'est se battre pour que ses camarades (Sonko-Barthélémy et Gackou) retrouvent leur liberté".



Il est d'avis qu'au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui, on n'avait pas besoin d'arrestation ni d'inculpation. "Au contraire, des camardes ont été malmenés, blessés, agressés physiquement, Malick Gacko a été agressé, Barthélémy Dias agressé, Sonko agressé. Personne n'acceptera cela. J'invite tout le monde au combat pour faire libérer nos camarades et refuser qu'ils soient emprisonnés. J'invite tout le monde à la résistance", a-t-il conclu.