Arrestation de Bougane Guèye Dany : la coalition "Takku Wallu Senegaal" exige sa libération immédiate

Les messages de soutien affluent suite à l'arrestation samedi, à Bakel ( Sénégal oriental), de Bougane Guèye Dany. De nombreux leaders de partis, coalitions et mouvements ont exprimé leur solidarité envers le président de Gueum Sa Bopp. La coalition "Takku Wallu Senegaal" regroupant le Parti démocratique sénégalais (Pds) et l'Alliance pour la République ( Apr, ancien parti au pouvoir) qui apporte son soutien à Bougane, exige "sa libération immédiate".



"Bougane GUEYE DANY, candidat aux élections législatives, se trouve arbitrairement détenu à Bakel alors qu'en compagnie d'autres candidats il rendait visite aux populations sinistrées de la région", rappelle, d'emblée, la coalition. Qui parle "d'arrestation illégale".



Par conséquent, la Coalition Takku Wallu Senegaal exige "la libération immédiate du candidat Bougane GUEYE DANY et la garantie du droit des candidats de l'opposition de mener librement campagne sur toute l'étendue du territoire national".



"Le motif officiel de son arrestation illégale serait un télescopage possible avec le cortège du Président Faye qui venait de faire un saut de puce å Bakel par hélicoptère. Comment un véhicule et un hélicoptère peuvent-ils se télescoper?", se pose-t-elle.



"Takku Wallu Senegaal" constate pour le dénoncer qu'"Encore une fois, le comique et le grotesque sont les marques distinctives de ce régime Sonko-Diomaye".



La Coalition Takku Wallu Senegaal dénonce "avec vigueur cette nouvelle agression contre la libre circulation des candidats de l'opposition".



Pour Me Abdoulaye Wade et Macky Sall, "Affolé par la désaffection massive de sa base politique, le régime pastefien espère s'emparer d'une majorité parlementaire en empêchant par la force l'opposition de faire campagne".



Mais, préviennent-t-ils, "il aura en face de lui une opposition déterminée à exercer pleinement ses droits, quel que soit le prix à payer".



la coalition "Takku Wallu Senegaal" déplore le moment où Bougane a été arrêté . "Au moment où l'opposition est ainsi empêchée de se rendre au chevet des populations sinistrées, qui se plaignent d'être abandonnées par le gouvernement, Pastef et Sonko procèdent à l'ouverture festive de leur campagne électorale, en foutant du pied l'interdiction légale des meetings électoraux durant le mois précédant l'ouverture officielle de la campagne", peste la coalition.



L'ouverture festive de la campagne électorale du Pastef, a été "pour Sonko une nouvelle occasion de donner libre cours à son discours de haine dirigé contre la personne du Président Macky Sall, le même président qu'il couvrait pourtant de louanges en février dernier, après le vote de la loi d'amnistie", dénonce "Takku Wallu Senegaal" .



Evoquant la mise en place de la Haute-Cour de Justice pour juger Macky Sall et ses anciens ministres annoncée par le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, lors d'un point de presse des cadres du Pastef, la coalition "Takku Wallu Senegaal" déclare : "Nos juristes devraient faire comprendre à Sonko que la mise en place de la Haute-Cour de Justice ne saurait être une promesse de campagne puisqu'elle a été prévue par notre Constitution avant même sa propre naissance. Comique et grotesque encore une fois".



Pour elle : "La panique qui s'est emparée de Pastef depuis l'annonce de la candidature du Président Macky Sall ne saurait justifier les dérapages d'un repris de justice qui fait semblant d'oublier que les tribunaux sénégalais l'ont condamné pour son comportement indélicat avec une jeune fille".



La Coalition Takku Wallu Senegaal annonce qu'elle "enverra dans les prochains jours de fortes délégations dans les régions de Kédougou, Tambacounda, Matam et Saint-Louis, pour manifester sa solidarité active nos compatriotes sinistrés et abandonnés".