Bougar Diouf règle ses comptes après son exclusion du groupe WhatsApp de la Coalition Diomaye Président

Bougar Diouf, président de l’Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS) et membre de la Coalition Diomaye Président, a été exclu du groupe WhatsApp des alliés du Chef de l’État. Cette décision fait suite à des propos jugés offensants à l’endroit du Premier ministre Ousmane Sonko, tenus lors de son passage dans l’émission RFM Matin.



« Nous soutenons Pastef depuis 2017. Son leader, Ousmane Sonko, ne prend même pas en compte notre coalition lorsqu’il s’exprime. Sans la Coalition Diomaye Président, Pastef n’aurait jamais pu remporter l’élection présidentielle, faute de moyens. Nous avons contribué à hauteur de plus de 400 millions de FCFA. Plus de 156 organisations se sont mobilisées pour porter Pastef au pouvoir. Et aujourd’hui, Sonko nous ignore complètement, comme si nous n’avions jamais existé », a dénoncé Bougar Diouf.



Il poursuit : « Nous avons choisi le Président Bassirou Diomaye Faye parce que c’est un homme de paix, de principe, un homme bien. C’est l’homme que le Sénégal attendait. Mais quand Ousmane Sonko parle de lui, il dit qu’il faut le laisser gouverner pleinement, comme si Diomaye ne tirait pas sa légitimité du peuple. C’est ce type de discours que j’ai dénoncé dans l’émission, et cela a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux ».



Selon lui, c’est suite à cette sortie que Aïda Mbodj a décidé de l’exclure du groupe WhatsApp. « C’est la cinquième fois qu’elle m’exclut du groupe. Elle a invoqué l’article 4 de la charte de la Coalition, qui interdit aux membres de porter atteinte à l’image de la coalition. Or, je n’ai pas dénigré la coalition. Pastef lui-même n’a jamais signé cette charte et Ousmane Sonko ne reconnaît même pas officiellement la Coalition Diomaye Président » a-t-il conclu.