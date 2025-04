Arrestation de Malick Diop en Ukraine : ADHA et MIAMSI Sénégal dénoncent une violation des droits humains et appellent à sa libération

L'Action pour les Droits Humains et l'Amitié (ADHA) et le Mouvement International d'Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants (MIAMSI Sénégal) ont exprimé, ce lundi 28 avril 2025, leur profonde inquiétude suite à l'arrestation en Ukraine de Malick Diop, un étudiant sénégalais qui est accusé, selon eux « sans fondement », d’actes de mercenariat. Originaire de Saly et bénéficiaire d'une bourse d'études de l'État du Sénégal pour poursuivre son cursus en Russie, M. Diop a été capturé par les forces ukrainiennes dans des circonstances encore floues.



Pour les deux organisations, « aucun élément du parcours de l'étudiant ne permet de justifier une quelconque implication dans les hostilités armées. »Ainsi, l’ADHA et le MIAMSI Sénégal dénoncent « une violation flagrante de plusieurs instruments internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre, ainsi que la Convention internationale contre le recrutement de mercenaires. »



Dans le communiqué de presse parvenu à PressAfrik, les deux organisations rappellent les principes énoncés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, garantissant le droit à la liberté et à la sûreté.



Face à cette situation, elles demandent aux autorités sénégalaises, en particulier au président de la République, « de déployer sans délai les moyens diplomatiques et juridiques nécessaires pour assister et obtenir la libération sans condition de Malick Diop. Elles exhortent les autorités ukrainiennes à respecter leurs obligations internationales en matière de protection des droits humains. Elles appellent la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) ainsi que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) à se saisir du dossier. »



Enfin, l’ADHA et le MIAMSI Sénégal appellent la société civile et les organisations de défense des droits humains « à se mobiliser, non seulement pour soutenir Malick Diop, mais aussi pour venir en aide aux dizaines de migrants sénégalais expulsés d'Algérie et actuellement bloqués dans des camps de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Niger depuis novembre 2024. »