Arrestation de deux trafiquants de haschich au Maroc : deux présumés complices interpellés à Dakar

La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar (OCRTIS) a interpellé deux individus le 10 septembre 2025, à la suite de la saisie de 180 kg de haschich au Maroc, a annoncé la Police nationale ce jeudi 11 septembre sur sa page Facebook.



Selon la police, ces arrestations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel. « Un camion frigorifique a été intercepté par les autorités marocaines alors qu’il se dirigeait vers le Sénégal. Le scanner a révélé la présence de la drogue, ce qui a conduit à l’arrestation d’un Sénégalais et d’un Marocain », a rapporté la Police.



Informé de la confirmation des saisies et des arrestations ainsi que de l’existence de deux autres suspects, le chef de la BRS de Dakar a lancé les opérations ayant conduit à leur interpellation a précisé la source policière ajoutant que l’enquête a révélé l’existence d’un vaste réseau de trafiquants de haschich, qui ferait transiter la drogue vers le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire.



Les deux suspects arrêtés à Dakar ont confirmé ces révélations. Une somme de 150 000 F CFA ainsi que trois téléphones portables ont été saisis avant leur placement en garde à vue, a indiqué la Police.