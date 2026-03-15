Aïd el-Fitr 2026 au Sénégal : le croissant lunaire pourrait être visible le jeudi 19 mars selon l'ASPA

L'Association Sénégalaise pour la Promotion de l'Astronomie (ASPA) annonce que le croissant lunaire marquant la fin du Ramadan 2026 pourrait être observé dès le jeudi 19 mars, sous réserve de conditions atmosphériques optimales. La conjonction géocentrique, qui correspond au moment précis où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, se produira ce jour-là à 1h 23mn UTC. Bien que les paramètres astronomiques soient techniquement limites, une observation à l'œil nu reste possible dans les zones où le ciel sera parfaitement dégagé, tandis que l'usage d'instruments optiques facilitera grandement le repérage de l'astre.



Pour la soirée du jeudi 19 mars, la Lune se couchera à 19h 56mn à Dakar, soit 35 minutes après le Soleil qui disparaîtra à 19h 21mn. À ce moment précis, le croissant sera âgé de 17h 58mn avec une surface éclairée d'environ 1%, une altitude de 6,4 degrés et une élongation de 10,02 degrés. L'association souligne que ces données sont valables pour la capitale mais s'appliquent à l'ensemble du pays, puisque le coucher du soleil y est plus tardif que dans les autres régions. En revanche, toute tentative d'observation le mercredi 18 mars est exclue, car la lune se couchera avant le soleil, rendant la détection d'un premier croissant rigoureusement impossible.



La visibilité sera nettement plus aisée le vendredi 20 mars 2026, la Lune devant se coucher à 20h 53mn, soit 1h 32mn après le Soleil. L'astre sera alors âgé de plus d'une journée et demie avec une luminosité grimpant à 4%, ce qui rendra le croissant suffisamment âgé et brillant pour être identifié sans difficulté par les fidèles sur toute l'étendue du territoire national. L'ASPA rappelle enfin aux observateurs qu'il convient de scruter l'horizon à l'Ouest, légèrement à gauche au-dessus de l'endroit où le Soleil se couche, en prenant soin d'établir des repères visuels avant le crépuscule complet.