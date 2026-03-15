Kaolack : la Brigade Régionale de Stupéfiants neutralise deux trafiquants et saisit 8 kg de chanvre

La Brigade Régionale de Stupéfiants (BRS) de Kaolack a réussi un coup de filet majeur ce vendredi 13 mars 2026 en interpellant deux individus impliqués dans un trafic de stupéfiants. Cette opération ciblée a permis aux forces de l'ordre de saisir une quantité importante de produits illicites, dont huit kilogrammes de chanvre indien et cent-six cornets déjà conditionnés pour la vente. Les enquêteurs ont également mis la main sur un motocycle de marque Jakarta qui servait de moyen de transport pour assurer la distribution des produits à travers la ville.



L'intervention s'est déroulée en deux étapes précises au cours de l'après-midi. La première arrestation a eu lieu à 16h 30mn au quartier des Parcelles Assainies, où un premier suspect a été appréhendé par les agents de la brigade. Trente minutes plus tard, à 17h 00mn, une seconde descente effectuée au quartier du Camp des Gardes a permis de capturer le second individu lié à ce réseau de trafic.



À la suite de ces deux interventions successives, les deux mis en cause ont été immédiatement conduits au siège de la Brigade Régionale de Stupéfiants. Ils sont actuellement retenus par les autorités pour les besoins de l'enquête afin de déterminer l'étendue de leurs activités et d'éventuels complices.

