Affaire Farba Ngom : le Forum du justiciable dénonce une « entrave » du parquet à la décision du juge

Le président du Forum du justiciable, Babacar Ba, est monté au créneau ce dimanche 15 mars 2026 pour dénoncer l'opposition du procureur financier à la libération provisoire de Farba Ngom. Selon lui, dès lors que le juge d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) a constaté l’existence de « contestations sérieuses » dans le dossier, le maintien en détention perd son caractère obligatoire. Il rappelle que, conformément à l'article 140 du Code de procédure pénale, le magistrat instructeur est le seul souverain pour apprécier si des garanties de liberté peuvent être accordées. Pour Babacar Ba, « l’intervention du parquet ne saurait avoir pour effet de neutraliser cette décision, sauf à méconnaître le principe fondamental de séparation des fonctions d’instruction et de poursuite ».



L'analyse de l'ONG de défense des droits de l'homme pointe un risque de fragilisation de l'édifice judiciaire sénégalais. Babacar Ba estime que le rôle du juge d’instruction est d'évaluer sereinement, après un examen contradictoire, si la détention provisoire reste nécessaire. Il avertit que toute persistance du procureur financier dans son opposition, sans fondement juridique solide, pourrait être interprétée comme une atteinte aux droits de la défense. « En définitive, l’opposition du procureur financier à la libération provisoire de Farba ne saurait prévaloir sur l’appréciation souveraine du juge d’instruction », a-t-il martelé, insistant sur le fait que la décision de mise en liberté doit être exécutée sans entrave.





Enfin, le Forum du justiciable appelle à une stricte application de la loi pour préserver la crédibilité des nouvelles institutions judiciaires, notamment le Pool judiciaire financier. Pour Babacar Ba, la mission première de la justice est de concilier l'exigence de rendre compte avec la protection des libertés individuelles. Il conclut en affirmant que le respect des garanties légales et procédurales est le seul rempart contre une perception de justice sélective, invitant le parquet à faire preuve de retenue pour ne pas « fragiliser la crédibilité de l’institution judiciaire ».