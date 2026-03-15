Crise frontalière : un sommet prévu ce lundi à Conakry entre la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone

Un sommet tripartite d'urgence réunira, ce lundi 16 mars 2026 à Conakry, les chefs d'État de Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone pour tenter de désamorcer les vives tensions frontalières de ces dernières semaines. La présidence guinéenne a annoncé dimanche soir la participation de Mamadi Doumbouya, Joseph Boakai et Julius Maada Bio à cette rencontre de haut niveau. La Côte d'Ivoire, voisine directe, sera également présente en qualité de « pays témoin » pour faciliter les discussions au sein de cet espace géographique membre de l'Union du fleuve Mano.



Le sommet intervient dans un climat de méfiance marqué par des incidents armés récents. Jeudi dernier, le gouvernement libérien a dû appeler ses populations frontalières au calme après des heurts ayant fait un blessé. Parallèlement, Freetown et Conakry se sont mutuellement accusées d’incursions militaires fin février. La Sierra Leone a notamment dénoncé l'interpellation et la détention, par l'armée guinéenne, de plusieurs de ses soldats et policiers à la suite d'affrontements territoriaux.



Le contentieux le plus ancien reste celui de la localité de Yenga, un village frontalier contesté depuis plus de 50 ans. Bien que revendiqué par la Sierra Leone, le territoire est toujours occupé par des soldats guinéens. Cette zone avait déjà provoqué une vague de panique en avril et mai 2025 lors de mouvements de troupes massifs. Les dirigeants ambitionnent aujourd'hui de transformer ces zones de friction en espaces de libre-échange et de développement sécurisé, conformément aux objectifs initiaux de l'Union du fleuve Mano.