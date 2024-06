Arrestation de six (6) manifestants à Mbacké : les détails de l'affaire

Un collectif de résidents de Mbacké (Touba) a organisé un sit-in vendredi dernier dans le quartier Escale, demandant la destruction d'une station-service pour permettre l'installation d'un rond-point. Cependant, cette manifestation, malgré l'interdiction du préfet Khadim Hann, a conduit à l'arrestation de six (6) personnes par les forces de l'ordre.



Les éléments du commissariat urbain de Mbacké ont procédé à l'arrestation de Serigne May Seck (président du Conseil communal de la jeunesse), Ibrahima Diop (conseiller municipal), Aliou Sow, Mbeugue Diop, Mame Mor Diaw, et Mor Cissé. Ces arrestations ont eu lieu après que les jeunes manifestants ont tenté de tenir leur rassemblement malgré l'interdiction préfectorale. Les six individus ont passé la nuit du en détention au commissariat de ladite localité.



Lors des interrogatoires d’hier samedi, les personnes arrêtées ont toutes admis leur intention de manifester pour exiger l'installation d'un rond-point sur le site de la station-service. Cependant, cinq (5) des détenus ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant de l'interdiction préfectorale, affirmant que Serigne May Seck ne les avait pas informés de la décision.



Serigne May Seck, qui avait déposé la demande d'autorisation à la préfecture, a expliqué qu'il n'avait pas eu le temps de prévenir tous ses camarades de l'interdiction.



Les six jeunes ont été placés en garde à vue sur instruction du délégué du Procureur près le Tribunal d'Instance de Mbacké. Ils sont accusés « d'organisation et de participation à une manifestation interdite. » Serigne May Seck et ses compagnons devraient être déférés au Parquet lundi prochain, sauf changement de dernière minute, rapporte Rewmi Quotidien.