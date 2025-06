Dépistage du cancer du col de l’utérus à Kolda : Près de 200 femmes consultées

La direction régionale de la santé de Kolda a organisé, ce samedi, une journée de dépistage du cancer du col de l’utérus, couplée à des séances de sensibilisation. Cette activité, qui s’est tenue au poste de santé de Sikilo Ouest, a permis de consulter 161 femmes. Parmi elles, 7 ont présenté des lésions précancéreuses immédiatement prises en charge grâce à la technique de thermoablation.



Le Directeur régional de la santé, Dr Yaya Baldé, qui faisait le bilan de la journée, a salué le bon déroulement de cette opération sanitaire, tout en soulignant l’importance de la prévention. « Cette campagne a également permis de traiter gratuitement 41 femmes atteintes d’infections, et 6 cas ont été référés pour des examens plus approfondis », a-t-il indiqué.



La campagne s’est voulue à la fois curative et éducative, avec une forte composante de sensibilisation sur les moyens de prévention, notamment la vaccination. Dr Baldé a profité de l’occasion pour insister sur la nécessité de renforcer la couverture vaccinale contre le cancer du col de l’utérus, qui reste l’un des cancers les plus meurtriers chez les femmes au Sénégal.



À ce titre, il a magnifié les résultats obtenus par le poste de santé de Sikilo Ouest. Entre janvier et mai 2025, pas moins de 607 jeunes filles âgées de 9 à 14 ans y ont été vaccinées contre le papillomavirus humain (HPV), principal responsable de ce type de cancer. « Ces chiffres témoignent de l'engagement du personnel de santé et de l'adhésion progressive des populations », s’est-il réjoui.



Cette journée entre dans le cadre d’un vaste programme de lutte contre les cancers féminins dans la région de Kolda. Les autorités sanitaires entendent ainsi multiplier ce type d’initiatives afin d’assurer un diagnostic précoce et une prise en charge efficace, contribuant ainsi à sauver des vies.