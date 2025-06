États-Unis: des manifestations anti-Trump à travers tout le pays, parade militaire pour le président

De New York à Los Angeles, des foules de manifestants ont défilé samedi dans les grandes villes des États-Unis pour protester contre la politique de Donald Trump, autour du cri de ralliement « No Kings » (« Pas de rois », en anglais), la plus grande mobilisation depuis le retour du républicain au pouvoir. Dans le même temps, le président américain assistait à une grande parade militaire.



Près de 2 000 rassemblements avaient été annoncés le jour où le président américain, qui célébrait ce samedi ses 79 ans, assistait avec des milliers de spectateurs à une parade militaire, un événement très rare aux États-Unis. Sous la pluie à New York, des dizaines de milliers de personnes portant k-way et munies de parapluies ont défilé sur la 5e avenue. Dans un brouhaha de tambours et de cris de joie, la foule immense a scandé « Hey hey, oh oh, Donald Trump has got to go! » (« Donald Trump doit s'en aller ! »).



À Atlanta, les manifestants ont dû se frayer un passage sur la place devant le capitole, raconte notre correspondant sur place, Edward Maille. Plus de 6 000 personnes étaient présentes, certaines avec des poussettes ou des déambulateurs. Mary Todaro se réjouit de la participation : « Ça me donne de l’énergie et de l’espoir et ça me rend fière d’être Américaine. Nous devons nous lever pour défendre nos droits. J’ai presque 70 ans et je n’ai jamais ressenti une telle menace pour la démocratie comme aujourd’hui. »



Pour Tim Fredlund, le gouvernement ne cesse de s’en prendre à la Constitution et il faut agir. « On est dans une situation où les gens qui restent en arrière dans leur canapé vont finir par faire partie du problème », estime-t-il.