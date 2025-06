Immigration irrégulière : le Sénégal alerte sur le durcissement des mesures américaines

Dans le cadre de l’assistance consulaire et de l'accès à l’information, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères (MIAAE) informe l'opinion publique que les Autorités américaines ont récemment réactualisé le dispositif en matière de Sécurité aux frontières pour lutter contre l'Immigration irrégulière, selon un communiqué.Parmi les nouvelles dispositions prises par les États-Unis figurent :- Des sanctions pénales et administratives à l'encontre de toute personne reconnue coupable de tentative ou d'acte d'immigration irrégulière ;- L'interdiction d'entrée sur le territoire américain pour les individus concernés, y compris en cas d'infractions passées ou ayant des antécédents judiciaires ;Les Autorités américaines ont mis en place un mécanisme de départ volontaire pour des étrangers en situation irrégulière, disponible via l'application CBP Home Mobile, accessible à l'adresse suivante : www.dhs.gov/cbphome Cette démarche permet de bénéficier d'un appui financier au retour, et peut contribuer à éviter des poursuites judiciaires.Le ministère rappelle l'importance pour les compatriotes souhaitant voyager ou séjourner aux États-Unis d’Amérique (USA) de :- Vérifier la validité de leurs visas avant le départ ;-Respecter strictement les durées de séjour autorisées ;- Prendre contact avec le réseau diplomatique et consulaire pour toutes informations utiles complémentaires sur les conditions et règles en vigueur.Les Missions diplomatiques et consulaires du Sénégal poursuivent les actions de sensibilisation nécessaires pour protéger les intérêts des Sénégalais résidant aux USA et travaillent en étroite collaboration avec l’Administration américaine dans l’esprit des excellentes relations de coopération entre les deux pays.