Arrestation du journaliste Baba Aidara pour concurrence déloyale

Le journaliste Baba Aidara a été arrêté ce mercredi à Saint-Louis pour des faits qui, selon lui, n'ont rien à voir avec son métier de journaliste. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Baba Aidara est revenu sur les raisons de son arrestation et a expliqué que son geste, bien que motivé par un acte de solidarité envers la population, l’a conduit à se retrouver sous la garde de la police.



Propriétaire d’une boulangerie à Saint-Louis depuis 2023, Baba Aidara a décidé de vendre la miche de pain à 100 francs CFA, soit la moitié du prix habituel de 200 francs CFA, pratiqué dans la ville. "Je suis à l’intérieur d’une voiture de la Police. Mon seul tort, c’est que j’ai grandi dans un quartier pauvre. Et Dieu a fait que j’ai les moyens d’ouvrir une boulangerie à Saint-Louis. Je l’ai ouvert depuis 2023. La miche de pain est vendue à 200 francs CFA ici à Saint-Louis. Et je me suis dit qu’en tant que résident du quartier, je vais diminuer le prix du pain", a expliqué Baba Aidara.



Le journaliste a précisé que sa décision était également en réponse à la baisse du prix du sac de farine, qui est passé de 22 000 à 16 000 francs CFA. "Je me suis dit que je devais participer à l'effort pour aider la population en cette période difficile", a-t-il ajouté.