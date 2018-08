Arrestation du ressortissant espagnol : les précisions de la Police nationale

Suite à l'Interpellation et à la garde à vue du ressortissant espagnol, en exécution d’un mandat d’arrêt pour meurtre, viol et évasion, le bureau des relations publiques de la police nationale a publié un communiqué pour quelques précisions.

" Par une correspondance régulièrement formulée, le Royaume d’Espagne a sollicité, l’arrestation du sieur Fernandez Bueno, condamné dans son pays à une peine de 26 ans et 06 mois d’emprisonnement ferme pour viol, meurtre . Le sus nommé a été appréhendé par le Commissariat Spécial de Karang, au moment où il s’apprêtait à franchir la frontière, en compagnie de la nommée Maria Sancho, à bord d’un véhicule de marque Volkswagen."



Le mis en cause qui a été au Maroc, en Gambie puis en Mauritanie, est arrivé au Sénégal par la voie terrestre en usant de faux papiers d’identification, indique la même source. Présentement, le sieur Guillermo Fernandez est en garde à vue à la Division des Investigations Criminelles.