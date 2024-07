Arrêt des chantiers de construction sur la Corniche : l’Etat rétropédale

Après trois mois de blocage des travaux de construction sur le littoral, l’Etat du Sénégal met fin à la sommation. La Section domaniale de la Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols rapporte les Echos dans sa parution du jour, a récemment notifié aux propriétaires la levée de la suspension des travaux pour certains d’entre eux. Ce retour à la normalité fait suite aux décisions de l’État concernant le contrôle du foncier du domaine public maritime.



A noter que le Premier ministre a reçu il y a quelques jours de cela un pré-rapport de la commission ad-hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations du domaine public maritime dans la région de Dakar. Ce rapport préliminaire a été élaboré pour garantir la légalité et la transparence des occupations des terrains situés sur la Corniche. Le rapport complet sera bientôt remis au Président Bassirou Diomaye Faye par le Premier ministre et l’équipe de contrôle.



Rappelons également que la suspension des travaux avait suscité des inquiétudes parmi les propriétaires, qui voyaient leurs projets immobiliers bloqués, et des applaudissements de la part des populations qui ont salué la décision.