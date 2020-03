Arrêt des cours à cause du Covid-19 : Mamadou Talla annonce la continuité pédagogique en ligne pour les élèves en classe d’examens

La décision du président de la République, Macky sall, de suspendre les cours dès ce lundi, pour éviter la propagation du coronavirus avec déjà 24 cas confirmés, ne sera pas sans mesure d’accompagnement. Son ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, annonce la continuité pédagogique avec la mise en place du Système d’information ministre de l’éducation nationale (Simen) pour des cours en ligne.



« Nous allons assurer la continuité pédagogique. Nous avons en notre sein un service qui ne s’occupe que de ça, le Système d’information ministre de l’éducation nationale (Simen) où nous avons des cours en ligne qui existe et dès demain (lundi 16 mars), nous allons mettre en place le système qu’il faut pour que tout le monde puisse continuer à faire ses cours chez eux. Surtout les élèves de Terminal, de 3em et de CEM2, qui ont des examens à faire », a annoncé le ministre dimanche soir, lors d’une émission à la la Rfm.



Mamadou Talla a tenu à rappeler que cet arrêt des cours pour 21 jours à cause de la pandémie n’est pas des vacances. Il a appelé surtout les parents à veiller à ce que les enfants révisent à la maison.



« Ce ne sont pas des vacances. Là où on est aujourd’hui, nous avons anticipé. Le président de la République nous a aidés parce que c’est le samedi 21 que les enfants devraient aller en vacances communément appelées vacances de Pâques », a-t-il expliqué.



Donc, a-t-il conclu, « cette semaine devrait être consacré à des révisions ou à des cours en ligne. Ce n'est pas des moments de les laisser faire des sorties ou autres activités ».