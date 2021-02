Arrêté pour consommation de chanvre indien, un enseignant explique qu’il fume pour supporter le bruit des élèves

D.Sarr, un enseignant âgé de 36 ans, a été pris en flagrant délit avec un cornet de chanvre indien au marché Gare « Bu mag » de Touba. Il a été envoyé à la prison de Diourbel.



Interrogé, le mis en cause a, automatiquement, reconnu son statut de fumeur de l’herbe qui tue et explique qu’il en prend pour supporter le bruit de ses élèves. « J’en prends pour pouvoir supporter le bruit de mes élèves, quand je fais cours », a-t-il déclaré.



Il a balancé son fournisseur, un dealer récemment élargi de prison à cause de la Covid-19 après avoir passé 1 an et 6 mois à la prison centrale de Diourbel. Ils ont été, tous les deux, placés sous mandat de dépôt l'un pour détention de chanvre indien et l'autre pour trafic de drogue, rapporte Source A.