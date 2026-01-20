Tournée africaine : le célèbre streameur IShowSpeed est actuellement au Sénégal

En tournée africaine depuis plusieurs semaines, le célèbre streameur américain IShowSpeed séjourne actuellement au Sénégal. Le créateur de contenus, suivi par des millions de fans à travers le monde, poursuit ainsi son tour du continent et a posé ses valises à Dakar.



Après des passages remarqués en Angola, au Botswana, en Éthiopie, en Zambie et au Maroc, IShowSpeed a choisi le Sénégal comme nouvelle étape de cette aventure lancée fin décembre, avec l’ambition de visiter une vingtaine de pays africains. À Dakar, il s’est notamment rendu sur l’île de Gorée, un lieu chargé d’histoire.



Vêtu d’un maillot vert de l’équipe nationale du Sénégal floqué du numéro 7, le streameur de 20 ans n’a pas manqué de faire le show. Danses, échanges et moments de convivialité avec des supporters sénégalais ont rythmé sa visite, sous les regards amusés et enthousiastes des fans.



De son vrai nom Darren Jason Watkins Jr, IShowSpeed s’est fait connaître grâce à ses lives autour des jeux vidéo, ses défis sportifs parfois déjantés et son énergie débordante. Sa chaîne YouTube compte plus de 49 millions d’abonnés, tandis que certaines de ses vidéos sur TikTok dépassent les 300 millions de vues. À chacune de ses apparitions publiques, il provoque d’importants mouvements de foule, preuve de sa popularité mondiale.