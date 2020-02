Arrivée à Kidal de l'armée malienne reconstituée

Le commandant Mamadou Kéita et ses hommes sont arrivés à Kidal ce jeudi. Ils ont été accueillis symboliquement par le gouverneur de la région, le représentant de l’État, rapporte notre correspondant à Bamako, Serge Daniel.



Autre symbole : une fois arrivé sur place, le bataillon de l’armée malienne reconstituée a pris position dans le camp communément appelé « camp NO1 » de Kidal. Situé à l’entrée de la ville, sur la gauche, il s'agit du camp traditionnel de l’armée malienne. C’est notamment de là qu’elle avait été délogée, en 2014, peu après une visite mouvementée de l’ancien Premier ministre malien Mousa Mara.



Deux tiers des militaires de retour sont d’anciens combattants, et de nombreux gestes de solidarité entre adversaires d’hier ont eu lieu, selon des témoins. Des turbans ont par exemple été offerts à des militaires venant du Sud, et qui découvraient pour la première fois cette ville.