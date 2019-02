Arrivée de Wade ce jeudi: découvrez l'itinéraire du "Pape du Sopi" à sa sortie de l'AIBD

Me Abdoulaye Wade sera à Dakar ce jeudi après-midi à 15 heures, par vol spécial en provenance de Paris. Le Secrétaire général national, qui revient au Sénégal pour "empêcher la tenue de l'élection présidentielle du 24 février", va d'abord se soumettre au baromètre de l'accueil à sa descente d'avion. En sortant de l'Aéroport international Blaise Diagne, il va emprunter la voie de l'autoroute qui donne sur la sortie de Sébikotane. Il va s'arrêter à Diamniadio et Bargny avant de continuer sur Rufisque. Wade a ensuite décider de prendre la route nationale. Des rassemblements populaires sont prévus à Bountou Pikine et au niveau de la station EDK de Pikine. Il passera ensuite par Grand-Yoff, Liberté 6 et sacré Coeur avant de rallier la permanence du Pds sur la Vdn pour rejoindre les mouvements de soutiens et les alliés qu'il lui reste....