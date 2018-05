Arsenal : Koscielny sera absent 6 mois

Blessé contre l'Atletico Madrid en demi-finale retour de la Ligue Europa jeudi dernier, Laurent Koscielny (32 ans, 33 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) souffre d'une rupture du tendon d'Achille. Absent pour la prochaine Coupe du monde, le défenseur central français manquera aussi le début de la prochaine saison. Son entraîneur Arsène Wenger annonce une absence de six mois.



« Il est évidemment effondré. Il va être absent six mois. On ne le verra pas avant début décembre au mieux », a indiqué le technicien français en conférence de presse ce mardi.