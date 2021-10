Arsenal assomme Leicester et se replace dans la course à l'Europe en Premier League

Après un début de Championnat instable pour les Foxes, raté pour les Gunners, Leicester (9e) et Arsenal (10e) ont le vent en poupe ces derniers temps et se voyaient proposer un test sérieux au King Power Stadium avec à la clé une cinquième place européenne provisoire, en ouverture de la dixième journée de Premier League.



D'entrée de jeu, les hommes de Mikel Arteta, venus chercher un résultat avec Alexandre Lacazette au soutien de Pierre-Emerick Aubameyang, prenaient l'avantage sur corner et un coup de tête décroisé de l'ancien défenseur central brésilien du LOSC et de l'ESTAC, Gabriel (5e).



Les Gunners doublaient la mise dès la 18e minute par Emile Smith-Rowe qui prenait Kasper Schmeichel à contre-pied après un cafouillage de la défense, avant qu'Aaron Ramsdale ne préserve le résultat juste avant la pause d'un double arrêt sur un coup franc de James Maddison (43e).



Le gardien d'Arsenal remettra ça face à Ademola Lookman (58e) puis Harvey Barnes (62e, 79e) au coeur de la pression des Foxes. Avec cette victoire, les Gunners, invaincus depuis neuf matches toutes compétitions confondues, se hissent provisoirement à la cinquième place, devancés par West Ham à la seule différence de buts