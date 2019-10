Arsenal rejoint par Crystal Palace

Les Gunners avaient rapidement pris deux buts d'avance dans cette rencontre grâce à deux buts venus de sa charnière. Sokratis trouvait d'abord la faille à la suite d'un corner mal dégagé par la défense adverse (7e). C'est ensuite David Luiz qui marquait deux minutes plus tard, lui aussi sur corner (9e).Un avantage que l'on pouvait penser décisif mais les Gunners ne parvenaient pas à le conserver, eux qui n'ont gardé leur cage inviolée qu'à deux reprises cette saison en championnat. Une faute dans la surface sur Zaha était repérée par la vidéo et Milivojevic réduisait la marque sur penalty (32e).En seconde période, c'est l'ancien marseillais Jordan Ayew qui trompait une nouvelle fois Bernd Leno de la tête pour permettre à Palace de revenir. Dominateur dans le jeu et avec son trio offensif Aubameyang-Lacazette-Pépé au coup d'envoi, Arsenal repartait de l'avant pour tenter d'empocher les trois points.Mais malgré une réorganisation tactique notamment avec l'entrée en jeu de Saka à la place de Xhaka - qui s'en prenait au public en rejoigant le banc - pour la dernière demi-heure, ils ne parvenaient pas à trouver la faille alors que l'Emirates Stadium chantait en honneur de Mesut Ozil, une nouvelle fois écarté. Sokratis voyait le but du doublé refusé par le VAR dans les derniers instants.Battus à Sheffield en début de semaine, les Gunners ne renouent donc pas avec la victoire et voient le podium s'éloigner puisque Leicester, Chelsea et Manchester City, notamment, l'ont emporté ce week-end. Les hommes d'Unai Emery sont cinquièmes avec 16 points, soit quatre de retard sur les Foxes et les Blues. Ils seront ce mercredi à Anfield en League Cup (21h), avant de retrouver la Premier League samedi avec la réception de Wolverhampton (16h).