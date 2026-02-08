Clap de fin pour l'international camerounais Nicolas Nkoulou

Nicolas Nkoulou a annoncé prendre sa retraite de footballeur à 35 ans. L'ancien international camerounais (81 sélections, 2 buts) avait été l'un des deux buteurs lors de la finale de la CAN 2017 face à l'Égypte de Mohamed Salah.



C'est en Faance, en Ligue 1, que le natif de Yaoundé a passé le plus de temps. En Ligue 1 le défenseur central a évolué à 253 reprises dans le Championnat de France. Il a fait ses débuts en professionnel avec l'AS Monaco en 2008, avant de rejoindre l'OM à l'été 2011.



207 rencontres avec l'OM

C'est avec l'Olympique de Marseille qu'il a disputé le plus de matches dans sa carrière (207). En 2012, il remporte la Coupe de la Ligue avec les Phocéens.



Nicolas Nkoulou a ensuite fait un passage à Lyon entre 2016 et 2017 avec 22 rencontres, avant de quitter la France pour l'Italie. Il a évolué quatre ans avec le Torino. Il a de terminé sa carrière en Turquie (Gaziantep, Amed SK, Sakaryaspor). Libre depuis la fin de son contrat en août dernier avec Amed SK, pensionnaire de deuxième division turque, il a décidé de prendre sa retraite. Avec les Lions indomptables, Nicolas Nkoulou a disputé trois Coupes du monde : en 2010 en Afrique du Sud, en 2014 au Brésil et en 2022 au Qatar. Il avait marqué son premier but en sélection lors d'un match face à l'Afrique du Sud comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. C'est en Angola, en 2010 que Nicolas Nkoulou avait fait ses premiers en Coupe d'Afrique des nations sous les ordres de Paul Le Guen. Il a aussi pris part aux JO en 2008.