Ligue 1 : l’US Gorée reprend la tête après les faux pas de l’AJEL et du Casa Sports

Battue lors de la précédente journée par l’AJEL de Rufisque, l’US Gorée (24 pts) a retrouvé la tête du championnat à l’issue de la 14e journée, malgré un match nul (1-1) concédé face à Wally Daan (9e, 17 pts), samedi, lors du match avancé. Les Insulaires ont surtout profité des faux pas de leurs principaux concurrents, l’AJEL de Rufisque et le Casa Sports, pour reprendre les commandes.



En déplacement à Saint-Louis, l’AJEL de Rufisque (24 pts), qui ambitionnait une troisième victoire consécutive afin de conserver son fauteuil de leader, a été battue (2-0) par la Linguère (14 pts). Ce revers fait chuter les Rufusquois à la deuxième place, tandis que la Linguère grimpe au 12e rang.



De son côté, le Casa Sports (3e, 23 pts) n’a pas su tirer profit de son match à domicile. Les Ziguinchorois ont été tenus en échec (1-1) par le Jaraaf (6e, 19 pts), manquant ainsi l’occasion de se rapprocher du sommet.



À Rufisque, Teungueth FC (4e, 23 pts), qui restait sur deux matchs nuls, s’est rassuré devant son public en dominant Dakar Sacré-Cœur (8e, 18 pts) sur le score de 2-0. Un succès qui permet aux champions en titre de consolider leur quatrième place.



Dans la lutte pour le maintien, Cambérène (15e, 11 pts), premier relégable, a créé la surprise en s’imposant (1-0) face à l’AS Pikine (5e, 20 pts). Génération Foot (7e, 18 pts) et l’US Ouakam (10e, 16 pts) se sont neutralisés (0-0), tout comme Guédiawaye FC (16e, 8 pts) et le Stade de Mbour (11e, 15 pts).



La 14e journée se clôturera ce lundi 9 février 2026 à Dakar avec l’affiche entre HLM Dakar (14e, 12 pts) et Sonacos (13e, 14 pts), un duel important dans la course au maintien.