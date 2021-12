Arsenal retire le brassard de capitaine à Pierre-Emerick Aubameyang

An update on Pierre-Emerick Aubameyang

— Arsenal (@Arsenal) December 14, 2021



Arsenal vient d'annoncer dans un communiqué publié sur son site le retrait du brassard de capitaine à Pierre-Emerick Aubameyang. Les Gunners ont expliqué cette décision : "suite à la dernière infraction disciplinaire la semaine dernière, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de notre club et ne sera pas pris en compte pour la sélection pour le match de mercredi contre West Ham United", lit-on dans le communiqué partagé sur leurs plateformes digitales.Le club dit attendre de tous se joueurs, en particulier de son capitaine, "qu'ils travaillent selon les règles et les normes que nous avons tous établies et convenues."Pour rappel l'attaquant a été exclu de l'équipe après être revenu tard au club. Ce suite à un voyage approuvé à l'étranger la semaine dernière.