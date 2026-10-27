Ziguinchor : le siège du MFDC démantelé, 28 personnes interpellées, drapeaux et documents saisis

Dans le cadre de ses missions de préservation de l'ordre public et de l'intégrité territoriale, la Légion de Gendarmerie de Ziguinchor a mené avec succès une opération ciblée au quartier Boucotte.



Selon des informations rapportées, cette intervention a permis l'interpellation de 28 individus, dont 9 femmes, soupçonnés d'appartenir au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC).



Les suspects s'étaient rassemblés dans une concession pour commettre un acte de provocation en hissant le drapeau du mouvement subversif, à l'occasion de l'anniversaire du décès d'Abdou Elinkine Diatta, ancien membre éminent du groupe.



Le drapeau a été promptement abaissé. Les perquisitions ont permis de saisir 17 téléphones portables, actuellement en cours d’exploitation, ainsi que plusieurs documents liés aux activités du mouvement, des drapeaux et des insignes. Les personnes interpellées et le matériel saisi ont été mis à la disposition de la Section de recherches de Ziguinchor pour les besoins de l’enquête judiciaire.



La Gendarmerie nationale réaffirme sa détermination absolue à veiller à la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire.