Guinée-Bissau : Cheikh Niang clôt une mission de consultations élargies sur la sortie de crise

Le Sénégal poursuit ses efforts de médiation en Guinée-Bissau. Dans le cadre du mandat confié par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, s’est rendu à Bissau le 26 octobre 2026 pour échanger avec les forces vives bissau-guinéennes.



Cette mission s’inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, également président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, elle vise à contribuer à la restauration de l’ordre constitutionnel en Guinée-Bissau à travers un processus pacifique et inclusif.



Des consultations avec les partis politiques et la société civile



Le point d’orgue de cette mission a été la rencontre avec les représentants des partis politiques et de la société civile du pays. “Ces consultations élargies ont constitué le principal cadre d’écoute et d’échanges sur les perspectives de sortie de crise et les conditions d’un retour à l’ordre constitutionnel.”



Selon le communiqué, les discussions ont notamment porté sur l’appréciation de la situation politique et institutionnelle, les étapes, les modalités et la durée du processus de transition, les difficultés et solutions identifiées, ainsi que les attentes des différentes parties prenantes à l’égard de la CEDEAO et de la communauté internationale.



“Cette démarche avait pour objectif de recueillir directement les positions, préoccupations et propositions des acteurs politiques et sociaux, d’identifier les convergences possibles et de mieux cerner les questions nécessitant des consultations complémentaires”, indique la même source.



Au cours de son séjour, le ministre a également rendu des visites de courtoisie au Président de la Transition et au Premier ministre. Il a, par ailleurs, échangé avec les membres du Conseil national de transition ainsi qu’avec les membres du corps diplomatique accrédité en Guinée-Bissau.



Cheikh Niang a salué la disponibilité de l’ensemble de ses interlocuteurs et l’esprit d’ouverture ayant caractérisé les échanges. Il a réaffirmé l’engagement du Sénégal, dans le cadre du mandat de la CEDEAO, à œuvrer en faveur d’une solution politique pacifique et inclusive, respectueuse de la souveraineté de la République de Guinée-Bissau et des aspirations légitimes de son peuple.



Les appréciations et propositions recueillies au cours de cette mission seront portées à l’attention des instances compétentes de la CEDEAO afin d’éclairer les prochaines étapes de la médiation.



Fort des liens privilégiés de fraternité et de solidarité qui unissent les deux pays, le Sénégal réaffirme sa disponibilité à poursuivre, dans un "esprit d’impartialité, de dialogue et de responsabilité, les consultations nécessaires à la recherche d’une solution consensuelle et durable", permettant le "rétablissement de l’ordre constitutionnel et la consolidation de la stabilité politique et institutionnelle en République de Guinée-Bissau".