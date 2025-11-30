Assainissement au Centre hospitalier régional de Kolda : un sursaut citoyen pour un cadre plus sain

Le Centre hospitalier régional de Kolda (sud) a connu ce week-end, une vaste opération de nettoyage et de désherbage visant à débarrasser les lieux des hautes herbes, des reptiles et des chiens errants qui s’y étaient installés. Cette initiative salutaire est le fruit d’une action citoyenne portée par le maire de la commune, Mameboye Diao, soucieux d’améliorer le cadre de vie et de travail au sein de cet établissement sanitaire majeur de la région.



L’activité a mobilisé un important dispositif composé d’un détachement de l’armée, d’agents de la SONAGED, du service du Cadre de Vie, des délégués de quartiers ainsi que de nombreux jeunes volontaires, venus répondre à l’appel du premier magistrat de la ville. Munis de machettes, de râteaux et d’autres outils, les participants ont procédé au débroussaillage, au ramassage des ordures et à l’évacuation des déchets accumulés aux abords et à l’intérieur de l’enceinte hospitalière.



Une implication collective que le maire Mameboye Diao a tenue à saluer et à magnifier, exprimant sa gratitude à l’ensemble des acteurs engagés. « Cet élan de solidarité et de citoyenneté est un exemple à suivre. Il montre que, lorsque les forces vives d’une localité se mobilisent, de grands changements peuvent être réalisés », a-t-il déclaré.



Profitant de l’occasion, l’édile de Kolda a lancé un appel aux bonnes volontés, aux organisations et aux partenaires à venir appuyer le Centre hospitalier régional, afin de l’aider à faire face à ses nombreux défis. Selon lui, ce sursaut citoyen est indispensable pour permettre à l’établissement de fonctionner dans de meilleures conditions et d’assurer, convenablement, sa mission de service public au profit des populations.



À travers cette initiative, la commune de Kolda réaffirme ainsi son engagement pour un environnement sain, des infrastructures publiques plus propres et une meilleure prise en charge sanitaire des citoyens.



