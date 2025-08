Assainissement : le ministre Cheikh Tidiane Dièye à Touba ce samedi pour l’inauguration du dispositif anti-inondation

À l’approche du Grand Magal 2025, la ville sainte de Touba se dote d’infrastructures hydrauliques majeures pour prévenir les inondations. Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, effectuera une visite de terrain ce samedi 2 août, pour l’inauguration officielle de tous les ouvrages achevés.



Ces projets répondent aux besoins exprimés par le Comité d’organisation du Magal, de doter la ville de structures interconnectées pour le pompage, le drainage et l’infiltration des eaux pluviales.



Parmi les réalisations phares figure le bassin d’écrêtage de Nguélémou, avec une capacité de 72 000 m³, désormais connecté à un réseau de canalisations principales longues de près de 9 km (3 m de large sur 2 m de haut), assurant le drainage depuis plusieurs quartiers dont Nguelémou, Ndamatou, Keur Niang, Lansar, Nguiranène ou encore Younou Darou.



À Keur Niang, un second bassin complète le dispositif. D’une capacité de 2 200 m³, il fonctionne avec un débit de pompage de 1 700 m³/h. Son rôle est central dans l’évacuation des eaux vers des sites de stockage ou d’infiltration. Une interconnexion a été établie avec Nguélémou via un canal d’équilibre, permettant d’absorber les excès en cas de fortes précipitations.



Mais l’élément majeur de ce dispositif reste le bassin d’infiltration de Keur Kabb, dont la capacité atteint 2 millions de m³, sur une superficie aménagée de 8 hectares (sur les 60 ha prévus). Ce bassin est conçu pour absorber durablement les débordements, avec pour but de « résoudre définitivement les problématiques de déversoirs à Touba. »



Ce maillage hydraulique offre à la ville une solution intégrée et évolutive, en accord avec les nouvelles politiques d’aménagement résilient portées par les nouvelles autorités. « Ces ouvrages structurants sont une réponse concrète aux doléances des populations et du comité d’organisation du Magal », souligne le ministère de Cheikh Tidiane Dièye.