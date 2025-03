Assane Diao assume son choix : « J’ai estimé que le Sénégal était la meilleure option »

Arrivé à Dakar dimanche soir, Assane Diao a officiellement rejoint les « Lions » du Sénégal pour le début du rassemblement ce lundi. Visiblement enthousiaste, l’attaquant de Côme exprime sa fierté et son engagement sous la direction de Pape Thiaw.



« C’est un immense bonheur d’être ici, pour moi comme pour ma famille. On continue de travailler et de progresser. Mon choix n’a pas été facile, car j’ai un attachement fort aussi bien pour l’Espagne que pour le Sénégal. Mais après réflexion, nous avons estimé que le Sénégal était la meilleure option pour nous. J’ai senti l’amour et le soutien des Sénégalais, qui tenaient à ce que je défende les couleurs du pays. Cela me remplit de fierté », a-t-il confié à Taggat.



Né au Sénégal mais ayant grandi en Espagne, Diao avoue avoir longtemps hésité avant de trancher : « C’était un dilemme, étant né au Sénégal mais ayant grandi en Espagne. À mes yeux, l’Euro et la CAN ont la même importance, mais j’ai fait mon choix, et je remercie l’Espagne pour tout ce qu’elle m’a apporté ».



« Désormais, je suis là pour me donner à fond. Nous avons une équipe talentueuse et l’ambition de remporter de nombreux trophées, en particulier la CAN. Pour l’instant, notre objectif est la qualification pour la Coupe du monde, et nous allons tout faire pour y parvenir », a ajouté le jeune attaquant.



Pour conclure, il a tenu à adresser quelques mots en Wolof, lançant avec un sourire : « Na nga def ? Ma ngi fi », une manière chaleureuse de dire : « Comment tu vas ? Je suis là ».