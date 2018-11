Assane Diouf jugé le 26 décembre

On connaît enfin la date du procès de "l'insulteur public numéro 1". Assane Diouf sera jugé le 26 décembre 2018 devant la troisième Chambre correctionnelle. D'après le journal "Les Echos", qui se réfère un des sources bien au fait du dossier, tout est fin prêt pour qu'Assane Diouf fasse face à un juge.



Le très salace chroniqueur du web a été placé sous mandat de dépôt par le Doyen des juges pour injures et outrages à un ministre du culte et diffusion de fausses nouvelles. En effet, Assane Diouf est accusé d'avoir attaqué avec des insultes le porte-parole du Khalife général des mourides Serigne Bass Abdou Khadre.