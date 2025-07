Diboli sous haute surveillance : l'Armée sénégalaise et le GARSI se positionnent après l'attaque terroriste

Face à l ’attaque terroriste perpétrée mardi 1er juillet à Diboli , à moins de deux kilomètres de la frontière sénégalaise, des éléments du Groupement de renforcement d'action rapide de surveillance et d'intervention (GRACI) de la gendarmerie nationale, ainsi que des renforts de l’armée sénégalaise, ont été « déployés pour rassurer les populations vivant le long de la frontière ».À Diboli, la situation est désormais « revenue à la normale », mais « de nombreuses questions se posent encore sur les circonstances de cette attaque qui a frappé ce village près du Sénégal ». Hier-mercredi (2 juillet 2025), l’arrivée de renforts a provoqué une psychose : « des coups de feu nourris » ont été entendus à plusieurs kilomètres de l’épicentre, rapporte le correspondant de la RFM.En réponse, le gouverneur de la région de Kayes, le Général de brigade Moussa Soumaré, a instauré un couvre-feu de 21 h à 6 h, valable pour 30 jours renouvelables. Cet arrêté vise à réduire les risques d’infiltration des groupes armés dans les zones frontalières sensibles.À Kidira, les populations sénégalaises « vaquent tranquillement à leurs occupations », tandis que l’urgence sécuritaire à la frontière reste entière. C'est pourquoi, le responsable de l'Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, Modou Kaîré appelle les populations et les chauffeurs sénégalais à plus de vigilance et aussi au respect du couvre feu instauré par les autorités maliennes.