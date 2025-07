Affaire Ferdinand Coly - Saliou Samb : la Cour suprême casse la décision sans renvoi

La Cour suprême a statué ce jeudi 3 juillet 2025 le pourvoi en cassation introduit par Saliou Samb. Dans son verdict, la Cour a annulé toutes les décisions qui ont été prises en première instance et en appel sur cette affaire opposant l’ancien international sénégalais, Ferdinand Coly à Saliou Samb, président du Conseil départemental de Mbour.



Seyni Dione, l’avocat de Saliou Samb s’est réjoui du verdict : « Aujourd’hui, la cour suprême a statué et a cassé l’arrêt sans renvoi. L’avocat général a invoqué l’article 5 du règlement de l’UEMOA qui fait obligation aux enquêteurs de notifier une personne poursuivie les droits d’être assisté par un avocat. Ce qui n’a pas été le cas. M. Samb a été auditionné sans qu’il n'y ait un conseil pour l’assister. C’est ce qui a fondé la cassation. La cour a précisé que la cassation entraîne l’annulation de toute la procédure. Dès lors que les décisions précédentes ont été annulées, on ne peut plus payer l’amende », a déclaré l’avocat.



Ferdinand Coly quant à lui, se dit surpris par la décision de la cour suprême, l’ancien international de football compte prendre ses responsabilités dans cette affaire. « C’est incompréhensible, après chacun prendra ses responsabilités. Mais ce là ne veut pas dire sans conséquence, humaine, parce que j’ai combattu, j’ai dénoncé, une injustice qui ne date pas d’aujourd’hui. J’ai investi dans ce pays, j’ai créé des emplois, et j’en ai eu une déception et je prends note. Je prendrai mes responsabilités comme je les ai toujours pris ».



Ferdinand Coly accuse Saliou Samb « d’abus de biens sociaux et banqueroute » dans le cadre de leur société commune « Blue Trade Company », spécialisé dans l’exploitation de produits halieutiques.

Pour rappel, le président du Conseil départemental de Mbour a été condamné à deux (2) ans de prison, dont dix (10) mois avec sursis et à une amande de huit-cents millions (800.000.000) FCFA.