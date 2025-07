Année académique 2025-2026 : la plateforme admission/équivalence fermée à partir du 15 juillet

Dans le cadre de la préparation de la rentrée universitaire 2025-2026, il est porté à la connaissance des usagers que la plateforme admission/équivalence (https: admission.ucad.sn) sera fermée définitivement le 15 juillet 2025. Cela concerne les personnes possédant des diplômes étrangers qui veulent s'inscrire l'UCAD dans les différents cycles.



Dans un communiqué, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) invite toutes les personnes concernées à compléter et soumettre leurs demandes d'admission et d'équivalence avant cette date. Passé ce délai note -on sur le document, « aucune requête ne sera acceptée ».