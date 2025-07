Cristiano Ronaldo sur le décès de Diogo Jota : « Ça n'a aucun sens »

Le monde du football est sous le choc après l'annonce du décès de Diogo Jota, l'ailier portugais de 28 ans du Liverpool FC, tragiquement disparu dans un accident de voiture ce jeudi en Espagne. La nouvelle a provoqué une vague d'émotion dans la communauté footballistique, décrite par beaucoup comme "une profonde tristesse".



Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or et ancien coéquipier en sélection portugaise, a partagé un hommage bouleversant sur Instagram : "Ça n'a aucun sens. Tout à l'heure on était ensemble en équipe nationale, tout à l'heure tu étais marié. À ta famille, à ta femme et tes enfants, je leur adresse mes condoléances et leur souhaite toute la force du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux. R.I.P. Diogo et André. Vous allez nous manquer à tous."



Le joueur d'Al-Nassr, qui vient tout juste de prolonger son contrat en Arabie Saoudite, fait référence à André, également décédé dans l'accident. Son message poignant reflète l'incrédulité et la douleur partagée par toute la famille du football.