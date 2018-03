Assassinat de Fallou Diop : AG/Jotna de Rufisque Est crie son indignation

La section AG/Jotna de Rufisque Est, s’est vivement émue du meurtre barbare de Fallou Diop, ce jeune garçon de deux ans et six mois enlevé il y a juste quelques jours et retrouvé tué dans un verger non loin de la maison familiale.



En effet, pour son coordonnateur, Chérif Aïdara, «les informations rapportées par la presse ne font qu'augmenter notre indignation et notre dégoût. S’Attaquer à des enfants, c'est tout simplement ignoble. Si les coupables n'ont aucun sens de l'humanité, qu'ils tiennent au moins compte de la condamnation unanime du pays entier».



M. Aïdara et Cie saluent cependant la manière avec laquelle le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye est en train de gérer le dossier car, soulignent-ils, il s’est «dépêché sur les lieux du drame pour assurer tout son soutien à la famille de feu Fallou Diop ; un énième innocent assassiné à la fleur de l’âge».



Avant de presser les autorités étatiques ainsi qu’à leur maire, Daouda Niang, «de prendre les disposition nécessaires et idoines pour que pareille situation ne se reproduise plus dans notre cher Sénégal où la psychose a déjà fini de s’installer. Nous disons plus jamais ça ! »