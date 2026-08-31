Médina Baye en deuil : décès de Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass au Maroc

La cité religieuse de Médina Baye est en deuil. Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass, petit frère du Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, a été rappelé à Dieu ce lundi 31 août au Maroc.



Figure de la Faydatidjaniya, le défunt était reconnu pour sa foi, son savoir et sa sagesse. Sa disparition constitue une grande perte pour la communauté religieuse de Médina Baye et l’ensemble des fidèles de la Faydatidjaniya.



Ce décès intervient à seulement 24 heures de la célébration du septième jour de la naissance du Prophète Mohamed (PSL), communément appelée « Gamouwaat », prévue ce mardi à Médina Baye, à Kaolack.



La communauté religieuse s’apprête ainsi à vivre ce grand rendez-vous spirituel dans un contexte de profonde tristesse.