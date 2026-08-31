Touba : après la visite controversée de Sokhna Aïda Diallo, Serigne Sidy Mbacké annoncé auprès du Khalife général

Serigne Sidy Mbacké, khalife de Serigne Abdou Lahad Mbacké, va effectuer une visite de courtoisie et de dévotion (ziara) auprès du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, actuellement en retraite spirituelle.
Selon des informations obtenues par Seneweb auprès d’une source autorisée, cette démarche vise à renouveler son pacte d’allégeance envers le guide suprême de la communauté mouride.
Ce déplacement intervient dans un contexte marqué par la polémique suscitée par la récente venue de Sokhna Aïda Diallo au domicile de Serigne Sidy Mbacké, à Touba.
Selon des informations obtenues par Seneweb auprès d’une source autorisée, cette démarche vise à renouveler son pacte d’allégeance envers le guide suprême de la communauté mouride.
Ce déplacement intervient dans un contexte marqué par la polémique suscitée par la récente venue de Sokhna Aïda Diallo au domicile de Serigne Sidy Mbacké, à Touba.
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