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États-Unis: Duane Davis reconnu coupable du meurtre du rappeur Tupac Shakur



États-Unis: Duane Davis reconnu coupable du meurtre du rappeur Tupac Shakur
Un ancien membre d'un gang de Los Angeles, Duane Davis, a été reconnu coupable lundi du meurtre du rappeur Tupac Shakur en 1996 par un tribunal de Las Vegas, où les faits se sont produits.

Trente ans après la mort jamais élucidée de la légende du rap, le jury a donc déclaré coupable de meurtre cette ex-figure des South Side Compton Crips, après seulement quelques heures de délibérations.

Avec AFP
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Moussa Ndongo

Mardi 1 Septembre 2026 - 02:49


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