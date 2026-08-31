Travaux nocturnes sur l'Autoroute de l'Avenir : rétrécissement des voies de circulation au niveau de Keur Massar les 31 août et 1er septembre

L’Autoroute de l’Avenir informe les usagers de travaux d’entretien spécialisés qui entraîneront un rétrécissement des voies de circulation au niveau de Keur Massar, dans le sens vers Dakar.
Dans un communiqué, la société précise que les interventions se dérouleront entre 23h00 et 06h00 du matin, selon le calendrier suivant : « Nuit du lundi 31 août au mardi 1er septembre : à hauteur de Keur Massar, sens vers Dakar » ; « Nuit du mardi 1er au mercredi 2 septembre : à hauteur de Keur Massar, sens vers Dakar ».
L’Autoroute de l’Avenir invite les automobilistes à « redoubler de vigilance » à l’approche de la zone concernée.
« Une signalétique sera mise en place par nos équipes afin que vous puissiez poursuivre votre voyage sur l’Autoroute de l’Avenir », assure également le communiqué.
Les usagers sont ainsi appelés à respecter les consignes de sécurité et à adapter leur conduite durant les travaux.
Dans un communiqué, la société précise que les interventions se dérouleront entre 23h00 et 06h00 du matin, selon le calendrier suivant : « Nuit du lundi 31 août au mardi 1er septembre : à hauteur de Keur Massar, sens vers Dakar » ; « Nuit du mardi 1er au mercredi 2 septembre : à hauteur de Keur Massar, sens vers Dakar ».
L’Autoroute de l’Avenir invite les automobilistes à « redoubler de vigilance » à l’approche de la zone concernée.
« Une signalétique sera mise en place par nos équipes afin que vous puissiez poursuivre votre voyage sur l’Autoroute de l’Avenir », assure également le communiqué.
Les usagers sont ainsi appelés à respecter les consignes de sécurité et à adapter leur conduite durant les travaux.
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